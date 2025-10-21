En el marco del avance administrativo del proceso de concesión del Estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas, se presentaron las constancias que acreditan el cumplimiento de la póliza de garantía de contrato, la cual constituye un hito esencial dentro del procedimiento.

Este instrumento respalda el cumplimiento de los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones y en la oferta adjudicada, garantizando que, ante cualquier incumplimiento, el Municipio cuente con los mecanismos necesarios para hacer valer las obligaciones asumidas.

Cabe recordar que el pasado 28 de agosto, la Municipalidad de General Pueyrredon adjudicó a Minella Stadium S.A. la concesión del uso y explotación del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas, por un plazo de 30 años, con opción a 10 años adicionales.

En su propuesta, la empresa garantizó la continuidad de las actividades deportivas locales, asegurando que los equipos marplatenses participen en los torneos de AFA y los clubes de básquet en la Liga Nacional organizada por la ADC. Además, se prevé la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos de gran escala, como partidos internacionales, recitales, torneos de rugby, vóley, pádel, espectáculos de la UFC, patinaje, festivales musicales y religiosos.

La adjudicataria también se comprometió a realizar una inversión estimada en 40 millones de dólares, destinada a la puesta en valor integral de los escenarios deportivos y a la construcción de nuevos espacios: un complejo de 3.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y otro de 5.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Canosa.

Todo lo que se construya, mejore o refaccione quedará como patrimonio municipal una vez finalizado el período de concesión.

El acuerdo también prevé la organización de entre 80 y 95 eventos anuales, generando empleo directo e indirecto y un impacto económico positivo durante todo el año.

