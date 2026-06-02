universidad nacional mar del plata

Evacuaron el Complejo Universitario por una amenaza de bomba
Se activó un protocolo de revisión del edificio. Las actividades permanecen suspendidas.
Se activó un protocolo de revisión del edificio. Las actividades permanecen suspendidas.
El secretario Académico, Fabián Cabria, detalló la comparativa entre los dos períodos de inscripción y aseguró que la tendencia ya marca un crecimiento respecto al ciclo 2025.
Se llevó a cabo en una asamblea de afiliados de la Mutual de la Asociación del Personal de la Universidad (MAPU) en el aula Silvia Filer del Rectorado de la UNMdP.
El actual rector de la Casa de altos estudios local obtuvo la reelección tras imponerse en una reñida elección sobre Daniel Antenucci, actual vicerrector. La elección en las Facultad de Derecho y de Económicas resultaron claves.
El ex combatiente dialogó con El Marplatense sobre la nueva postulación al prestigioso galardón internacional, que comparte con el soldado británico Geoffrey Cardozo.