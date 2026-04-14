La Universidad Nacional de Mar del Plata se sumará mañana a la jornada nacional La Universidad no se apaga. 24 horas por la educación pública y la ciencia nacional, con una agenda de actividades abiertas que comenzará a las 16:00 en el Complejo Universitario y se extenderá durante toda la jornada.

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La iniciativa se desarrollará en universidades públicas de todo el país con el objetivo de visibilizar el rol estratégico de la educación superior, la ciencia y la investigación, en un contexto de reclamos por el financiamiento del sistema.

En la previa, esta mañana se realizó una conferencia de prensa con la participación de Abigail Araujo, secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM); Victoria Shadwill, representante de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU); y Evelyn Marchetti, presidente de la Federación Universitaria Marplatense (FUM).

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Araujo remarcó que el conflicto se sostiene tras “175 días de incumplimiento por parte del Gobierno nacional respecto de una ley ya aprobada”, mientras que Shadwill subrayó que el reclamo apunta al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y aclaró que “no se trata de una demanda de aumento salarial sino de la actualización de ingresos acorde a la inflación”. Por su parte, Marchetti señaló que el sector estudiantil busca visibilizar el rol de la universidad pública y convocar a la comunidad a participar en un contexto que definió como adverso.

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La apertura de la jornada estará a cargo del filósofo Alejandro Piscitelli, quien brindará la charla De Gutenberg a los Transformers. Desafíos del Paradigma Centauro, dirigida a la comunidad universitaria.

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Entre las 17:00 y las 18:00, estudiantes del Colegio Nacional Arturo Illia participarán con el Taller de Dibunarradores y un espacio de debate. De manera permanente, se podrá recorrer una muestra de ciencia y tecnología impulsada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, así como un espacio de salud preventiva coordinado por la Facultad de Medicina.

A las 17:30, autoridades universitarias -entre ellas decanos y decanas de distintas facultades- estarán disponibles para dialogar con la prensa, junto a representantes del Colegio Nacional Arturo Illia.

Las actividades se desarrollarán en articulación con las propuestas impulsadas por los gremios docentes de ADUM, nodocentes de APU y el movimiento estudiantil a través de la FUM, en una agenda orientada a fortalecer la participación y la visibilización del sistema universitario.

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El cronograma incluye además una intervención artística a cargo de Daniel Baino en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, así como una presentación del Coro de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante la tarde-noche.

En el segmento musical, a las 20:00 se presentará el artista marplatense SOK, con una propuesta que fusiona hip hop y sonidos electrónicos, y a las 21:00 será el turno de Manucha DJ, quien aportará una impronta urbana al cierre musical de la jornada.

La programación continuará con debates, encuentros y actividades hasta la medianoche, en una propuesta que busca acercar la universidad a la comunidad y reafirmar el valor de la educación pública y la ciencia como pilares del desarrollo del país.