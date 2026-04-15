La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata avanzó en la creación de la Licenciatura en Comercio Internacional, una nueva carrera de grado de cuatro años, aprobada en el Plenario de Comités Asesores de Carrera con participación de docentes, graduados y estudiantes.

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La iniciativa se enmarca en una política institucional de ampliación y fortalecimiento de la oferta académica de grado y pregrado, orientada a responder a las demandas del contexto y del entramado productivo regional.

Durante el mismo encuentro también se aprobó el nuevo plan de estudios de la Tecnicatura en Comercio Exterior, una carrera con más de ocho años de trayectoria en la Facultad y creciente demanda, que se articulará con la nueva licenciatura para garantizar la continuidad formativa.

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“La creación de esta carrera representa para nosotros un paso muy importante en el fortalecimiento y la diversificación de su propuesta académica. Se trata de una carrera que viene a consolidar un camino iniciado años atrás con la Tecnicatura Universitaria en Comercio Exterior y que responde, al mismo tiempo, a una demanda concreta de estudiantes, graduados y del entramado productivo de la ciudad y la región”, señaló la decana Esther Castro.

La reunión fue presidida por el vicedecano Esteban Zaballa, y la propuesta fue presentada por la Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación Académica junto a docentes que participaron en su elaboración. Las iniciativas continuarán ahora su tratamiento en el Consejo Académico y el Consejo Superior, instancias necesarias para su aprobación definitiva.

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