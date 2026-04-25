La Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) inauguró su stand en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ubicado en el pabellón azul de La Rural (stand 325), donde desarrollará una agenda de actividades con presentaciones, encuentros con autores y participación en espacios profesionales.

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La apertura contó con la presencia de autoridades y se presentó un catálogo de más de 250 títulos. De esta manera, la editorial marplatense participa por segundo año consecutivo con stand propio en uno de los eventos culturales más importantes del ámbito hispanohablante.

La secretaria de Comunicación, Albertina Marquestau, felicitó al equipo de la editorial por su trabajo e indicó que es “fundamental visibilizar lo que hacemos, este stand es una invitación a acercarse, a leer, a debatir y a encontrarse con las múltiples voces que construyen nuestra universidad”.

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La agenda del stand continuará con distintas actividades: hoy se realizará una propuesta sobre lectura y escritura en la universidad con autores de ATOPOS y el jueves tendrá lugar el encuentro Poner el cuerpo en la enseñanza con esa plaga de polleras, dedicado a escritoras pioneras en el aula.

Se recuerda que la Feria se extenderá hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

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