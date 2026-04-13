Desde este lunes 13 de abril, la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata retomará las acciones en la vía pública con una serie de actividades que buscan visibilizar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo. Docentes, no docentes y estudiantes impulsan esta nueva etapa de protesta con propuestas abiertas a la comunidad.

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El plan incluye la instalación de una “carpa universitaria” como eje central de las jornadas, donde se desarrollarán clases públicas, charlas y distintas iniciativas. Las actividades se realizarán en el complejo universitario de Dean Funes y Rodríguez Peña el lunes 13 y miércoles 15 de abril, mientras que el martes se trasladará al centro, frente a la Catedral y el Municipio con actividades artísticas.

El trasfondo del reclamo es la falta de actualización del presupuesto universitario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en un contexto inflacionario que impacta de lleno en el funcionamiento de las universidades.

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La iniciativa forma parte de un conflicto más amplio a nivel nacional, donde distintos sectores del ámbito universitario exigen la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre las dificultades para sostener las actividades académicas en estas condiciones.

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