La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) registró un total de 26.711 inscripciones para el ciclo lectivo 2026, sumando los dos períodos habilitados. Así lo informó el secretario Académico, Fabián Cabria, quien destacó que, si bien los números aún deben ser consolidados administrativamente, ya muestran una tendencia superior a la cohorte de ingreso 2025.

“El primer período estuvo abierto entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, y el segundo entre el 9 y el 19 de febrero”, explicó Cabria al detallar la comparativa por facultades.

En la Facultad de Derecho se registraron 3.079 inscriptos en el primer período y 1.369 en el segundo, siendo Martillero y Contador Público las carreras más elegidas. En Ciencias Agrarias hubo 639 inscripciones en el primer tramo y 205 en el segundo, con la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas como la opción más demandada.

Por su parte, Ciencias Económicas y Sociales sumó 3.169 inscripciones en el primer período y 870 en el segundo, distribuidas entre diez carreras, con la Licenciatura en Administración al tope de las preferencias. En Ciencias Exactas se registraron 1.240 en el primer llamado y 396 en el segundo, también repartidas en diez propuestas académicas, donde se destacó la Tecnicatura Universitaria en Ciencias y Datos.

La Facultad de Humanidades fue la que concentró mayor cantidad de aspirantes en toda la universidad: 6.698 en el primer período y 3.384 en el segundo, distribuidos en 23 carreras. La más elegida fue Bibliotecario Escolar.

En Ingeniería se contabilizaron 1.404 inscripciones en el primer período y 297 en el segundo, con Informática como la carrera más elegida entre sus diez propuestas. Psicología, que ofrece únicamente la licenciatura, tuvo 2.008 inscriptos en el primer tramo y 544 en el segundo.

Un dato destacado fue el de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que registró 1.035 inscripciones en el primer período y 3.774 en el segundo, siendo la Licenciatura en Enfermería la carrera más elegida.

En tanto, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño tuvo 1.960 inscripciones en el primer período y no abrió un segundo llamado; Arquitectura fue la opción más elegida. Lo mismo ocurrió con Medicina, que tampoco tuvo segunda inscripción y alcanzó 1.619 aspirantes en el primer tramo.

En términos generales, el primer período totalizó 19.272 inscripciones, mientras que el segundo sumó 7.439. “Esto hace que, en lo que va del proceso, tengamos un total de 26.711 inscripciones. Desde ya, estos datos tienen que ser consolidados por la parte administrativa, pero ya estamos viendo una tendencia: el total de inscripciones en la Universidad Pública este año ha superado la del ciclo lectivo 2025”, subrayó Cabria.