La familia de un alumno de una escuela de Mar del Plata deberá afrontar una multa de 3 millones de pesos luego de que el menor realizara una falsa amenaza de bomba que generó un importante operativo de seguridad.

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El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria Nº 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en la zona de Gascón al 4800, en el barrio Don Bosco, donde se activó el protocolo de evacuación tras un llamado anónimo que advertía sobre la supuesta presencia de un explosivo.

Personal policial, bomberos y equipos especializados trabajaron en el establecimiento hasta constatar que se trataba de una falsa alarma.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien logró rastrear el número telefónico desde el que se realizó la llamada e identificar al responsable.

Como consecuencia, se resolvió que los padres del estudiante paguen una suma equivalente al costo total del operativo. Además, trascendió que el grupo familiar perderá un beneficio social que tenía asignado.

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Desde la conducción de la escuela remarcaron que este tipo de episodios no deben tomarse como una broma y advirtieron sobre el impacto que generan en la comunidad educativa y en los servicios de emergencia.

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