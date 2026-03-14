Un proyectil impactó al amanecer de este sábado contra el complejo diplomático de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak, en medio de una jornada de fuerte tensión tras una serie de bombardeos contra grupos armados locales, lo que provocó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

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El incidente, confirmado por altos mandos de seguridad iraquíes, se produjo durante las primeras horas del sábado y marcó un recrudecimiento inmediato de la violencia en la región.

Mientras las imágenes difundidas por agencias internacionales mostraban la combustión dentro del perímetro del complejo diplomático, fuentes gubernamentales ofrecieron versiones divergentes sobre el origen del ataque.

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Un responsable de seguridad iraquí afirmó que “un dron atacó la embajada”, mientras que otros dos funcionarios citados por la prensa internacional aseguraron que “fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto”.

El episodio se registró pocas horas después de una serie de bombardeos dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital iraquí, operativos que, según fuentes de seguridad, “dejaron dos muertos” antes del amanecer.

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La situación en la denominada Zona Verde de Bagdad, donde se encuentran sedes diplomáticas y edificios gubernamentales, permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el origen del proyectil y evaluar el alcance de los daños en la sede diplomática.

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El ataque contra la delegación estadounidense se suma así a la cadena de bombardeos registrados en las últimas horas y profundiza la crisis de seguridad en territorio iraquí durante las primeras horas de este 14 de marzo.

Fuente: con información de Noticias Argentinas