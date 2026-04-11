Un alumno de 14 años amenazó con matar a sus compañeros durante una clase en el Colegio Estación Limay de Cipolletti, el pasado miércoles, lo que derivó en la activación de un protocolo de emergencia y la intervención de autoridades.

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El episodio se produjo en pleno horario escolar, cuando el adolescente lanzó amenazas de muerte directas contra otros estudiantes, lo que generó una reacción inmediata dentro del aula.

Ante la situación, varios alumnos alertaron a sus padres mediante sus teléfonos celulares. Minutos después, numerosas familias se acercaron al establecimiento para retirar a sus hijos por temor.

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Según indicaron fuentes cercanas a la institución, el joven expresó: “Les dijo que iba a ir con un arma y los iba a matar a todos”.

Frente a lo ocurrido, la dirección del colegio activó el protocolo de cuidado y resguardo con el objetivo de contener la situación y prevenir posibles riesgos. A través de un comunicado oficial, la institución confirmó la aplicación del procedimiento, aunque no brindó detalles sobre la secuencia de los hechos.

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El operativo preventivo contó con la intervención de la Policía y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que trabajan en la evaluación del caso.

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En paralelo, se conoció un hecho similar en la provincia de Buenos Aires. Un alumno de 15 años, identificado como S.P.Y., fue sometido a medidas de seguridad tras amenazar a sus excompañeros del Colegio Domingo Savio, en Aldo Bonzi, partido de La Matanza.

La denuncia fue presentada el 5 de abril por Daiana Belén Escudero, madre de una estudiante, quien advirtió que el joven -que no asistía al establecimiento desde hacía dos años- enviaba audios e imágenes de armas de fuego a un grupo de WhatsApp del curso, donde manifestaba su intención de “matar a todos los alumnos del curso”.

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Fuente: con información de TN