“Soy un militante de ultraderecha y he plantado explosivos dentro del campus de la Universidad”
Así comenzaba el correo electrónico recibido hoy en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Advertía sobre explosivos y un posible ataque armado.
“Pusimos bombas” y “he plantado explosivos dentro del campus” fueron algunas de las frases de un correo electrónico con amenazas que recibió hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata y que derivó en la evacuación total del complejo universitario de Funes y Peña.
El mensaje, de extrema violencia y firmado a nombre de “la ideología de la Orden de los Nueve Angulos y el Tempel Ov Blood”, advertía además que los artefactos “detonarán” y que el autor se presentaría en el lugar “armado listo para disparar”, lo que encendió las alertas y motivó la activación inmediata de los protocolos de emergencia.
“Dentro de muy poco los explosivos detonarán y cuando esto ocurra yo iré a la escena armado listo para disparar a todos los que intenten huir de la catástrofe y también atropellarlos con mi coche”, agrega en otra parte el mail, cuyo autor manifestó el objetivo de “matar a la mayor cantidad de gente posible y que nadie sobreviva”.
El mail, que cierra con consignas nazi, se pronuncia en nombre de “nuestro grupo detesta las universidades y los universitarios por ser lacras zurdas y feministas. Por eso los exterminaremos y los haremos pagar con sangre”.
A raíz de esta situación, el predio fue evacuado de manera preventiva y se interrumpieron todas las actividades académicas.
Según se informó, la evacuación se realizó rápidamente tras la recepción del mail, con la intervención de personal de Bomberos del Cuartel Central, efectivos policiales y distintas áreas de seguridad.
En paralelo, tomó intervención la Delegación de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyos especialistas realizan inspecciones y peritajes en el lugar para determinar la veracidad de la amenaza y el origen de la comunicación.
Desde la universidad indicaron en un comunicado: “Se dio intervención a las autoridades competentes y a la Delegación de Explosivos (…) cuyos especialistas se encuentran llevando adelante las actuaciones y peritajes correspondientes”.
Asimismo, señalaron que continuarán colaborando con las autoridades y que informarán a la comunidad sobre la reanudación de las actividades a través de sus canales oficiales. Las clases permanecerán suspendidas hasta que finalice el operativo y se garantice la seguridad en el edificio.
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