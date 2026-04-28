Un hombre fue aprehendido en el barrio General San Martín tras un llamado al 911, acusado de desobediencia, lesiones leves agravadas y amenazas en contexto de violencia de género contra su ex pareja. Al momento de la detención, portaba un palo de madera con clavos y un cuchillo.

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El operativo se realizó en el domicilio de Nápoles al 5800, donde los efectivos constataron la presencia del sujeto en actitud hostil. Según el testimonio de la víctima, una mujer mayor de edad, la habría agredido físicamente, provocándole lesiones en uno de sus brazos, además de amenazarla.

Por otra parte, se verificó que el acusado tenía vigente una medida de restricción de acercamiento respecto del domicilio. Ante esta situación, el personal policial procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos utilizados en el hecho.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Ana Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos de desobediencia, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas agravadas, la asistencia médica a la víctima y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44.

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