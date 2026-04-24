Tres estudiantes de 16 y 17 años fueron identificados en el marco de una investigación judicial tras la aparición de amenazas de tiroteo en el Colegio Nuestra Señora del Camino, en Mar del Plata. El hecho generó preocupación en la comunidad educativa y derivó en la activación de un protocolo de prevención, además de la intervención de la justicia.

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El episodio se conoció el 23 de abril, cuando autoridades del establecimiento denunciaron la presencia de una inscripción en uno de los baños que advertía: “Lunes 20/4 tiroteo, los voy a matar a todos”. Si bien el mensaje hacía referencia a una fecha anterior, su hallazgo encendió las alarmas y motivó acciones inmediatas por parte del equipo directivo, que recorrió las aulas para informar a los alumnos y concientizar sobre la gravedad de este tipo de amenazas.



A partir de testimonios recogidos dentro de la institución y el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar a tres menores que habrían estado en el lugar en el momento en que se realizó la inscripción. En una primera instancia, dos de ellos negaron cualquier vinculación con el hecho, aunque posteriormente uno de los involucrados reconoció su participación, manifestó arrepentimiento y quedó a disposición de las autoridades.

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Según fuentes del caso, no se trata de un hecho aislado. Días antes, el 15 de abril, en la sede primaria del mismo establecimiento —ubicada sobre avenida Juan B. Justo al 5100— se había detectado una inscripción similar en un baño de varones con la leyenda: “Mañana habrá tiroteo”. En esa oportunidad también se activaron los protocolos internos y se dio aviso a las familias.



La causa es investigada por la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de intimidación pública. En ese marco, los tres menores fueron notificados en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y se ordenó el secuestro de sus teléfonos celulares para avanzar con la recolección de pruebas.

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Mientras continúan las diligencias judiciales y no se descartan nuevas medidas, desde la institución educativa se reforzaron los mecanismos de prevención y contención, con el objetivo de llevar tranquilidad a las familias y evitar la repetición de este tipo de situaciones.