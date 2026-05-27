Un hombre de 40 años fue aprehendido por personal del GTO de la Comisaría Decimosegunda y efectivos de la UPPL, acusado de violación de domicilio y amenazas calificadas, tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja y amenazarla con un arma blanca en un hecho ocurrido en el barrio Regional.

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Según informaron fuentes policiales, el imputado habría violentado la puerta de ingreso para acceder al domicilio de Roca al 7000, donde amenazó a la víctima, una mujer de 37 años.

Tras un rápido despliegue, el sujeto fue reducido y detenido en el lugar por los efectivos intervinientes. Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo cocinero de 35 centímetros de largo, con mango blanco, que habría sido utilizado durante el episodio.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, dispuso actuaciones por “violación de domicilio” y “amenazas calificadas”, además de la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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