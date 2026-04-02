Un joven de 20 años fue detenido esta madrugada tras ingresar a una vivienda ubicada en el barrio Florentino Ameghini, donde amenazó a su expareja, provocó daños y sustrajo elementos, siendo finalmente aprehendido en la Terminal de Omnibus.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre ruidos en los techos del domicilio, ubicado en Amaya al 1500. Al arribar, el personal policial entrevistó a vecinos y a las víctimas, quienes indicaron que el agresor había ingresado por los techos y descendido al interior portando un elemento contundente.

Según relataron los moradores, el joven causó destrozos en aberturas y mobiliario, mientras profería amenazas de muerte. En la vivienda se encontraban una mujer, su hija de dos años y su hermano adolescente, quienes lograron salir del lugar para resguardar su integridad.

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Además, el sospechoso sustrajo un teléfono celular e intentó llevarse otros objetos antes de darse a la fuga a pie.

Con los datos aportados, otro móvil policial se dirigió a la Terminal de Omnibus, donde el individuo fue localizado entre los colectivos. Tras la voz de alto, acató las órdenes y fue reducido por los efectivos.

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Durante el procedimiento se constató que presentaba una herida cortante en uno de sus brazos, ocasionada por el adolescente que intervino en defensa de su hermana utilizando un machete. El joven fue asistido en el lugar por personal del SAME, sin necesidad de traslado hospitalario.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, quien dispuso la formación de causa por robo, daños, amenazas y violación de domicilio, y ordenó el traslado del imputado a sede judicial.