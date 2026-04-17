Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas generó preocupación en Mar del Plata, donde se registraron tres denuncias formales y al menos ocho instituciones afectadas -incluido un establecimiento de Miramar-, en un contexto de creciente alarma por hechos similares en todo el país.

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En uno de los casos, un estudiante de 17 años del Instituto Fray Mamerto Esquiú fue identificado como autor de un mensaje intimidatorio escrito en un baño del establecimiento. El menor será imputado por el delito de intimidación pública, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Según trascendió, los directivos de distintas escuelas locales tomaron conocimiento de amenazas similares, lo que encendió alertas y obligó a reforzar medidas preventivas en la comunidad educativa.

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La situación en Mar del Plata se inscribe en un fenómeno de alcance nacional: en los últimos días se registraron amenazas de tiroteos en más de 20 escuelas de distintas provincias, con mensajes escritos en baños y paredes que advertían sobre posibles ataques, en algunos casos con fechas específicas.

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Las alertas se encendieron en instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe, donde las autoridades activaron protocolos de seguridad, con intervención de fuerzas policiales, fiscalías y equipos especializados en riesgo escolar.

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El escenario se da a pocos días del crimen de un estudiante en una escuela de Santa Fe, un hecho que impactó fuertemente en la comunidad educativa y que, según especialistas, podría haber generado un “efecto contagio” en este tipo de amenazas.

Desde distintos sectores advierten que estos episodios, aunque muchas veces no se concretan, reflejan un trasfondo de violencia social que se expresa en el ámbito escolar, con situaciones de bullying, conflictos entre pares y dificultades para canalizar emociones.

En ese marco, autoridades educativas remarcan la importancia de no naturalizar estos hechos y de abordarlos desde una perspectiva integral, promoviendo espacios de escucha, contención y construcción de vínculos saludables dentro de las escuelas.

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Asimismo, se señala el rol de las redes sociales y aplicaciones de mensajería en la rápida viralización de este tipo de mensajes, lo que amplifica el impacto emocional en estudiantes, familias y docentes, y muchas veces contribuye a la desinformación.

Finalmente, desde el sistema educativo se insiste en la necesidad de reforzar el trabajo conjunto entre escuelas, familias y el Estado para prevenir situaciones de violencia y garantizar entornos seguros para el desarrollo de niños y adolescentes.

Fuente: con información de DIB e Infobae