Una mujer de 54 años fue aprehendida esta madrugada en el microcentro, tras amenazar con un cuchillo a un pasajero dentro de un colectivo, en un procedimiento que también incluyó la identificación de tres menores que la acompañaban.

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El episodio fue advertido por personal del Destacamento de Infantería que realizaba tareas de prevención, al observar que el chofer de un colectivo interurbano tocaba bocina de manera insistente para solicitar ayuda.

Al subir a la unidad, en la intersección de Buenos Aires y Moreno, los efectivos entrevistaron al conductor, quien señaló que una pasajera había amenazado con un arma blanca a otro ocupante, por lo que se procedió a separar a las partes y solicitar apoyo policial.

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La mujer fue identificada en el lugar, mientras que la víctima, un hombre de 31 años, relató que la agresora le apoyó un elemento punzante a la altura de las costillas y le exigió que permaneciera quieto.

Durante el procedimiento, el chofer también alertó sobre la presencia de tres menores presuntamente vinculados con la mujer. Al descenderlos para su identificación, uno de ellos dejó caer una herramienta metálica tipo “yuga” con filo, mientras que los otros dos portaban tijeras entre sus prendas.

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En presencia de un testigo, el personal policial realizó un palpado preventivo sobre la mujer, secuestrando un cuchillo de cocina tipo serrucho con mango de madera, además de los elementos que tenían los menores.

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Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de causa por “amenazas agravadas”, el secuestro del arma blanca y el traslado de la imputada a sede judicial.

En cuanto a los menores, intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que ordenó su entrega a los progenitores al tratarse de actuaciones de carácter contravencional.