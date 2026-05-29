El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada sobre Irala al 10.500. Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Decimoprimera y del Comando de Patrullas llegó al lugar tras una denuncia por una pelea familiar. Al ingresar con autorización de una familiar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer agrediéndose físicamente.

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Cuando intentaron separarlos para evitar que la situación escalara, el sujeto reaccionó de manera violenta, empujó a los efectivos y tomó dos cuchillos de cocina con los que comenzó a amenazarlos. Ante el riesgo, los policías debieron retroceder y solicitar refuerzos.

Minutos después, y tras escuchar pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda, los uniformados volvieron a ingresar. Allí observaron al hombre golpeando a la mujer sobre una cama, por lo que iniciaron un forcejeo para reducirlo. Según el parte oficial, el agresor continuó resistiéndose hasta que finalmente fue aprehendido.

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Durante el procedimiento, la mujer también intentó impedir el accionar policial y agredió al personal con la intención de liberar al detenido, por lo que fue demorada. En tanto, los dos cuchillos utilizados durante el episodio fueron secuestrados.

El hombre quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y, de acuerdo con fuentes oficiales, registra antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos, lesiones y hechos de resistencia a la autoridad.

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