El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo en la provincia de Jujuy a un hombre acusado de haber amenazado de muerte a la senadora nacional Patricia Bullrich mediante redes sociales.

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La investigación se inició tras detectarse mensajes intimidatorios publicados desde un perfil en una plataforma de mensajería, donde el usuario profería amenazas directas contra la legisladora. A partir de la denuncia, intervino la División Delitos Constitucionales de la PFA bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo del juez Ariel Lijo.

Mediante tareas de rastreo en redes sociales, bases de datos y sistemas de información policial, los investigadores lograron identificar al presunto autor de los mensajes y determinar su posible ubicación en la localidad de Palma Sola, municipio de Santa Bárbara, provincia de Jujuy.

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Con esa información, los efectivos se trasladaron a la zona y realizaron tareas de inteligencia que permitieron ubicar el domicilio del sospechoso en un complejo habitacional conocido como Las Gotera, próximo a la Ruta Nº25. Posteriormente, el Juzgado Federal de Jujuy Nº1, a cargo del juez Esteban Eduardo Hansen, ordenó el allanamiento correspondiente.

Durante el procedimiento, el acusado fue detenido con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy. Además, se secuestró un teléfono celular como elemento de interés para la causa. El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia por el delito de amenazas.

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