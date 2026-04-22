Las amenazas de tiroteos en escuelas generaron unas 1000 denuncias solo en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente intervención judicial y policial que ya derivó en la identificación de estudiantes y en medidas para trasladar los costos de los operativos a sus familias.

Ads

Según datos del Ministerio Público Fiscal, en el Departamento Judicial de La Matanza se registraron cerca de 200 denuncias, mientras que en Moreno se contabilizaron alrededor de 70 casos, vinculados a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con exhibición de armas.

En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, de la UFI N°6, junto a Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7, solicitó embargos contra los padres de alumnos involucrados en amenazas. La investigación permitió identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años y, por lo tanto, punibles.

Ads

En ese marco, la DDI realizó siete allanamientos en los que se secuestraron armas -presuntamente las exhibidas en redes sociales-, además de celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos. Los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública.

Puede interesarte

El monto de los embargos aún no fue determinado y deberá ser fijado por la Fiscalía de Estado bonaerense, en base a los gastos generados por los procedimientos policiales, las investigaciones y los cambios de protocolos en las instituciones educativas.

Ads

En Mar del Plata, el fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de estudiantes identificados como responsables deberán afrontar los costos de los operativos y posibles daños ocasionados, medida que ya fue comunicada a los fiscales del distrito.

En otras jurisdicciones también se adoptaron decisiones similares. En Santa Fe, por ejemplo, estimaron que cada operativo policial ante una amenaza puede costar entre cinco y seis millones de pesos, en una provincia donde se registraron 65 denuncias en un solo día.

Fuente: con información de DIB