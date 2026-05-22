Un hombre de 32 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Decimosegunda y efectivos del GTO tras amenazar a una mujer, ingresar ilegalmente a su vivienda y resistirse a la autoridad, en un hecho ocurrido en una casa ubicada en el barrio Jorge Newbery.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911. Al arribar Castelli al 8300, los efectivos constataron que el imputado había ingresado al domicilio de la víctima, una mujer de 37 años, y profería amenazas en su contra.

Al momento de concretarse la detención, el acusado intentó darse a la fuga, lo que derivó en un forcejeo con el personal policial.

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Como consecuencia del procedimiento, un subteniente sufrió una caída que le provocó lesiones en el brazo y en el hombro izquierdo, por lo que se dio intervención al seguro correspondiente.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso la formación de una causa por “amenazas”, “violación de domicilio” y “resistencia a la autoridad”, además del traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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