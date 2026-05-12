Un hombre de 43 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas luego de protagonizar un episodio de amenazas en un supermercado ubicado en la zona de Saavedra y Córdoba. El operativo se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona agresiva en el ingreso al local.

Ads

Puede interesarte

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al gerente del comercio, quien denunció que el sujeto hostigaba a clientes y empleados y que incluso lo había amenazado de muerte exhibiendo un elemento cortante. Según indicó, no sería la primera vez que el hombre genera situaciones similares en el sector.

Ads

Además, un cliente manifestó que también fue intimidado cuando se disponía a guardar sus compras en su vehículo, por lo que decidió regresar al interior del supermercado por temor a ser agredido.

Tras reducir al sospechoso y realizar un palpado preventivo, los policías secuestraron una tijera de aproximadamente 17 centímetros que llevaba entre sus pertenencias y que habría utilizado para amedrentar a las víctimas.

Ads

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por la Dra. Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de una causa por “amenazas calificadas” y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.