Dos menores de 15 años fueron aprehendidos en la tarde del 30 de marzo, acusados de robar una motocicleta en el barrio 9 de Julio. El procedimiento fue realizado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación, tras un llamado al 911 que alertó sobre varios sujetos que trasladaban un rodado sustraído en inmediaciones de 25 de Mayo, en dirección a avenida Alió.

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Con los datos aportados, los efectivos se dirigieron rápidamente a la zona y localizaron a dos sospechosos en la intersección de Paula Albarracín y 9 de Julio, donde ya habían sido retenidos por vecinos.

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Según se pudo establecer, los adolescentes habrían sustraído una Zanella ZB de 110 centímetros cúbicos que estaba estacionada y asegurada con cadena en la vía pública, en 25 de Mayo al 6600. Tras el robo, fueron perseguidos por familiares de la víctima y vecinos, que lograron interceptarlos luego de que descartaran la moto y otros elementos durante la fuga.

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En el lugar, la Policía secuestró herramientas que habrían sido utilizadas para cometer el hecho, entre ellas elementos tipo “yuga” y un cortacandado.

En la causa interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, que dispuso la formación de una causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, la notificación legal a los implicados, el reconocimiento médico legal y el traslado al Centro Especializado de Aprehensión.

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