Personal del Centro de Operaciones y Monitoreo, observó mediante las cámaras que un grupo de personas intentan forzar el candado de un motovehiculo estacionado en calle.

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El hecho ocurrió en las Heras entre Avenida Colón y Avenida Patricio Peralta Ramos. Al no lograr su cometido con un palo de madera, emprendieron la fuga a pie

Alertado el personal policial del Comando de Patrullas, a 100 metros del lugar, logran la aprehensión de los menores de 14, 15 y 16 años de edad.

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Luego de su identificación fueron puestos a disposición del Dr. Walter Martínez Soto, Agente Fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien ordenó que se los notifique de la formación de causa por el delito de Robo en Grado de Tentativa Agravado por su comisión en Poblado y en Banda, sin tomar medida restrictiva de libertad, siendo entregados a sus progenitores.

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