Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Amaya al 400, en el marco de una investigación por robo que permitió recuperar un teléfono celular denunciado como sustraído y secuestrar otro dispositivo que será sometido a pericias informáticas.

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La medida judicial fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 3 y se concretó tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, relevamientos vecinales y el seguimiento de actividad en redes sociales.

Según se informó, estas diligencias permitieron identificar a personas presuntamente vinculadas con la circulación de vehículos robados y con la difusión de contenidos relacionados con actividades delictivas de temática automotriz.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron un teléfono celular que había sido denunciado como robado y secuestraron otro dispositivo perteneciente al investigado. Este último será sometido a pericias informáticas debido a la sospecha de que habría sido utilizado para promocionar y difundir maniobras vinculadas al uso de motocicletas sustraídas.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 18 de mayo, cuando un hombre de 69 años fue interceptado por varios delincuentes armados que se movilizaban en motocicletas. Los asaltantes le sustrajeron una Yamaha XTZ 250 y diversas pertenencias personales antes de darse a la fuga.

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Por disposición de la fiscalía interviniente, el imputado fue notificado de la formación de la causa y se dispuso el secuestro de los dispositivos electrónicos hallados durante el allanamiento, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.

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