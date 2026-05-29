Según informaron fuentes policiales, todo comenzó en la zona de avenida Juan B. Justo y Los Sauces, donde dos hombres que se desplazaban en una motocicleta abordaron a otro motociclista. Tras hacerlo caer al suelo, le sustrajeron una Gilera Smash 110 y escaparon rápidamente del lugar.

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La fuga, sin embargo, duró apenas unos minutos. Mientras circulaban con el vehículo robado, uno de los sospechosos colisionó en la esquina de Matheu y Jara contra un Peugeot 208. A raíz del impacto, el hombre quedó tendido en el lugar junto a la motocicleta sustraída, mientras que su cómplice aprovechó la situación para escapar y hasta el momento continúa prófugo.

Al arribar al lugar del siniestro, efectivos del Comando de Patrullas constataron que el herido era uno de los autores del robo y que la moto que se encontraba en el lugar correspondía al rodado denunciado como sustraído minutos antes. El vehículo fue secuestrado y posteriormente restituido a su propietario.

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El acusado fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos le diagnosticaron fracturas de tibia y peroné en la pierna izquierda. Pese a las lesiones, se encuentra fuera de peligro.

Tras las actuaciones correspondientes, la Justicia dispuso su aprehensión por el robo del motovehículo. Además, se inició una investigación paralela por las lesiones ocasionadas en el choque. Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para identificar y localizar al segundo involucrado en el asalto.

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