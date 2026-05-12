Dos menores de edad fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Octava luego de protagonizar un robo armado de motocicletas en el paraje El Boquerón y escapar hacia la zona de Batán, donde finalmente fueron interceptados tras una persecución policial.

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El hecho ocurrió en Ruta 88 kilómetro 21, cuando un hombre de 46 años y una mujer de 32 fueron sorprendidos por tres jóvenes que circulaban en una moto oscura. Según denunciaron las víctimas, los delincuentes los amenazaron con un arma de fuego y les robaron sus motocicletas antes de darse a la fuga.

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Tras el llamado al 911, efectivos policiales montaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de Batán y el barrio El Colmenar. Minutos más tarde, lograron ubicar los rodados robados circulando por la zona.

La persecución culminó en inmediaciones de las calles 103 y 126, donde los uniformados consiguieron interceptar a dos de los sospechosos, de 15 y 16 años. Durante el procedimiento fueron secuestradas una Gilera SMX 150 blanca y una Zanella Sapucai 150 F verde, ambas denunciadas como robadas momentos antes.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo del fiscal Martínez Soto, quien dispuso la aprehensión de los menores por el delito de “robo calificado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada”. Además, ordenó su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión y las actuaciones de rigor.