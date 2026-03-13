Un hombre de 51 años fue aprehendido luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo en la zona sur de la ciudad.

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), que se encontraban realizando recorridas preventivas por la avenida Fortunato de la Plaza en dirección a la avenida Jacinto Peralta Ramos.

Durante el patrullaje, los policías observaron una motocicleta de color azul que circulaba sin patente y con dos ocupantes, uno de los cuales no llevaba casco. Ante estas irregularidades, el rodado fue interceptado sobre la avenida Jacinto Peralta Ramos, entre Fortunato de la Plaza y Carasa.

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Al identificar al conductor y acompañante, los agentes constataron que el conductor era un hombre de 51 años, acompañado por una mujer de 41. En la inspección del vehículo, los uniformados detectaron signos de violencia en el sistema de encendido y en la tapa del tanque de combustible, además de la ausencia de llaves.

Tras consultar los registros informáticos, se comprobó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por hurto desde el 5 de febrero de 2026.

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En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Cano, que dispuso la detención del conductor y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, la mujer que lo acompañaba fue identificada en el lugar, sin que se adoptaran otras medidas en su contra.

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