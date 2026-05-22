Un joven de 24 años fue aprehendido acusado de haber robado una motocicleta en la zona céntrica de la ciudad, luego de un seguimiento realizado mediante cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y un operativo desplegado por personal del Comando de Patrullas.

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El hecho ocurrió cuando varios llamados al 911 alertaron sobre tres hombres que trasladaban a pie una motocicleta Honda YBR roja en actitud sospechosa. Los denunciantes aportaron características físicas y detalles de la vestimenta de los involucrados.

A partir de esa información, efectivos policiales iniciaron una recorrida preventiva mientras operadores del COM realizaban un seguimiento por cámaras de seguridad. Minutos después, los agentes localizaron la moto en la zona de Yrigoyen y 9 de Julio y, a pocos metros, encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en las denuncias.

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Posteriormente, el análisis de las imágenes captadas por las cámaras permitió reconstruir parte del recorrido realizado por el sospechoso y confirmar la coincidencia de la ropa utilizada con la observada en distintos registros fílmicos de la zona céntrica.

La víctima del robo, un joven de 23 años, se presentó luego en sede policial, reconoció la motocicleta recuperada y presentó la documentación del vehículo. Según declaró, el rodado había sido dejado estacionado sobre calle Belgrano al 2300 antes de ser sustraído.

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La causa quedó en manos de la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso actuaciones por “Robo agravado de vehículo dejado en la vía pública”, además del secuestro de la motocicleta y la incorporación de las grabaciones del COM a la investigación.

El acusado fue trasladado posteriormente a la Unidad Penal N°44.

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