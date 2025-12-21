Un innovador estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, ha redefinido los límites de la madurez humana. Al analizar escáneres cerebrales de 4.000 personas, el informe trazó un mapa inédito del desarrollo cognitivo, determinando que la adolescencia no termina a los 18 o 21 años, sino que se extiende hasta principios de la tercera década de vida.

La investigación identificó que el cerebro atraviesa cinco fases diferenciadas con puntos de inflexión específicos a los 9, 32, 66 y 83 años. Según los expertos, el periodo entre los 9 y los 32 años es el más dinámico y profundo, ya que las conexiones neuronales alcanzan su máximo nivel de eficiencia operativa. Esta "adolescencia extendida" explica por qué la toma de decisiones y la gestión emocional siguen evolucionando mucho después de la mayoría de edad legal.

Durante este extenso bloque de tiempo, el cerebro fortalece y debilita conexiones de forma constante. Los científicos destacaron que, al coincidir con el pico de eficiencia neuronal, esta etapa también representa el periodo de mayor vulnerabilidad para la aparición de trastornos de salud mental. Entender este "re cableado" es fundamental para la medicina preventiva y la psiquiatría moderna.

A partir de los 32 años, el individuo ingresa en lo que los investigadores llaman la "edad adulta", una meseta de estabilidad que dura hasta los 66 años. En este tramo, los cambios son más lentos y progresivos, consolidando la personalidad y el rendimiento cognitivo. Es el periodo más largo de consistencia funcional antes de que comiencen los procesos de envejecimiento temprano.

El estudio detalla que, luego de los 66 años, el cerebro inicia una reorganización donde las distintas regiones tienden a trabajar de manera más independiente, perdiendo la coordinación global característica de la juventud. Este cambio estructural precede al "envejecimiento tardío" (pasados los 83 años), donde se profundiza la pérdida de conectividad y aumentan los riesgos de patologías neurodegenerativas.

Fuente: Dib