La Justicia trabaja por estas horas para conseguir alguna huella o dato que permita identificar al hombre que violó en la madrugada del jueves a una adolescente en una playa de Miramar. La víctima de 15 años había salido de un boliche junto a un joven de la misma edad, cuando fueron interceptados por el abusador, quien los maniató antes de cometer el aberrante hecho.

Según consta en la investigación, la joven turista salió alrededor de las 04:00 del jueves de un boliche ubicado en avenida Costanera y Calle 37. Iba acompañada de otro adolescente que había conocido en el lugar y cruzaban a la playa para ver el amanecer.

Sin embargo, cuando iban en dirección a la costa, fueron interceptados por un hombre mayor, quien portaba arma blanca y que a cara descubierta avanzó sobre los jóvenes. En primera instancia los maniató a ambos, por lo que las víctimas pensaron que se trataría de un robo. Pero eso quedó descartado cuando el atacante tomó los celulares de ambos y los arrojó lejos.

A unos 200 metros de donde los interceptó, a la altura de la costa con la Calle 33, finalmente el agresor abusó sexualmente de la joven. Una vez consumado el hecho, escapó del lugar.

Fuentes consultadas señalaron que el joven pudo desatarse y ayudó a su compañera, para inmediatamente pedir socorro y ser auxiliados por quienes pasaban por el lugar. Así fue como se convocó a la Policía, que acudió a lugar y asistió a la joven en todo lo necesario para este tipo de casos.

La investigación se maneja con absoluta reserva y todavía no hay datos del atacante, aunque se busca la posibilidad de conseguir alguna huella que aporte información relevante para la causa. De hecho, los teléfonos celulares fueron recuperados y serán clave en la obtención de información sobre el violador.