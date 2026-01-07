Un adolescente de 17 años intentó esta tarde sustraer la cartera a una mujer de 25 en el barrio Libertad, acción que fue impedida por el accionar de personal de la Comisaría Decimocuarta que se encontraba en la zona realizando un operativo.

El procedimiento se inició cuando personal policial realizaba tareas investigativas en Brasil y 9 de Julio. En ese contexto, el imputado circulaba como acompañante en una motocicleta Honda Wave roja, sin dominio colocado, de la cual descendió para intentar cometer el arrebato a la víctima.

Tras la aprehensión, se constató que el rodado presentaba pedido de secuestro activo con fecha del 24 de julio pasado, solicitado por la Comisaría Cuarta. Por tal motivo, se procedió al secuestro del motovehículo.

Posteriormente, se mantuvo comunicación con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, desde donde se dispuso la realización de actuaciones por el delito de “robo en grado de tentativa y encubrimiento”, el reconocimiento médico legal del imputado y su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión local.

