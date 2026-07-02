La ola de frío polar provocó nevadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante las últimas horas.

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El fenómeno forma parte de una masa de aire de origen antártico que afecta a gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas en 18 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos.

En Tres Arroyos la temperatura descendió hasta los dos grados bajo cero y la ciudad amaneció cubierta de blanco. En Sierra de los Padres el termómetro marcó un grado bajo cero y el pronóstico anticipó lluvias y nevadas durante la mañana. En Necochea también continuó la caída de agua nieve.

Según los pronósticos, el frío intenso continuará durante los próximos días. Por eso, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, abrigarse con varias capas de ropa y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Fuente: Infobae

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