El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que los casos de tuberculosis registraron un aumento del 65% durante el último año en comparación con el promedio de los cinco años anteriores y atribuyó parte de esa situación a la interrupción de políticas nacionales destinadas a combatir la enfermedad.

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"El aumento de tuberculosis es cierto, un 65% de aumento el último año respecto del promedio de los últimos cinco años", afirmó el funcionario.

Kreplak sostuvo que el Gobierno nacional suspendió el programa específico para esta enfermedad y dejó de enviar medicamentos y reactivos para el diagnóstico, por lo que la Provincia debió asumir esas compras para garantizar la continuidad de los tratamientos.

"Este gobierno nacional frenó el programa nacional de tuberculosis, cortó la dispensa de medicamentos y la provisión de reactivos; la Provincia tuvo que salir a comprar todos esos medicamentos", señaló.

El ministro recordó además que las personas con tuberculosis que no cuentan con empleo formal pueden acceder a un subsidio provincial de $100.000 mensuales, destinado a favorecer la continuidad del tratamiento.

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"La gente que tenga tuberculosis y no tenga un empleo formal puede reclamar un subsidio de 100.000 pesos por mes para garantizar la adherencia al tratamiento", explicó.

En ese contexto, Kreplak también advirtió que las guardias atraviesan un período de mayor demanda por la temporada invernal y cuestionó la interrupción de programas sanitarios nacionales.

"Las guardias están en un momento de tensión típico del invierno, a lo que se le agrega toda la dificultad producida por el abandono de las políticas nacionales. Si el Gobierno nacional corta el programa Remediar, la gente deja de tener medicación y llega a la guardia", concluyó.

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