El debate oral se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora bajo la modalidad de juicio por jurados y tendrá en el banquillo a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil, exsocios de la víctima.

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La investigación sostiene que el móvil del crimen fue una disputa económica. Según la acusación, Pérez Algaba fue citado el 18 de julio de 2023 a un predio de un barrio privado en General Rodríguez con la promesa de cobrar una deuda cercana a los 50 mil dólares. Allí habría sido emboscado y asesinado, para luego ser descuartizado con el objetivo de dificultar su identificación. Sin embargo, parte de sus restos fueron encontrados dentro de valijas y bolsas abandonadas en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge, junto con su DNI, lo que permitió identificar rápidamente a la víctima.

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Pilepich y Vargas están acusados de haber ejecutado el homicidio, mientras que Gil habría participado del traslado y ocultamiento del cuerpo. Los tres enfrentan cargos por homicidio agravado por alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas, delitos que prevén como única pena la prisión perpetua. Otros cuatro imputados, entre ellos Flavia Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Luis Contreras y el comisario Horacio Córdoba, serán juzgados en un proceso posterior que aún no tiene fecha.

La primera jornada estará destinada a la selección del jurado popular y las declaraciones testimoniales comenzarán el martes. Entre los primeros testigos figuran Vansa Romera, la martillera que denunció la desaparición del empresario; la escribana Carolina Cerrato, cuya declaración es considerada clave para reconstruir la deuda que originó el conflicto; además de efectivos policiales y empresarios vinculados a la víctima. El juicio se extenderá hasta el 9 de julio, cuando se espera el veredicto del jurado.

Fuente: Infobae

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