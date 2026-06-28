La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Lucía Iañez, presentó un proyecto de ley para que el Estado provincial asuma la limpieza, descontaminación y restauración básica de viviendas o espacios donde se hayan cometido femicidios, una vez concluidas las pericias judiciales.

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La propuesta establece que la intervención deberá realizarse tras la finalización de las actuaciones de la Justicia, con el objetivo de eliminar residuos biológicos y otros elementos contaminantes, recuperar condiciones mínimas de habitabilidad y evitar que los familiares deban enfrentarse a las secuelas del crimen.

Según el proyecto, las tareas deberán concretarse dentro de las 24 horas posteriores al requerimiento, salvo situaciones excepcionales. La intervención podrá ser solicitada por familiares de la víctima, convivientes, el Ministerio Público, la autoridad judicial o los organismos provinciales y municipales vinculados a las políticas de género.

En los fundamentos, Iañez sostuvo que obligar a los allegados a limpiar el lugar donde ocurrió un femicidio implica una nueva forma de revictimización. "La limpieza y restauración de estos espacios constituye una acción concreta de reparación, dignificación y acompañamiento", argumentó.

La iniciativa también prevé que estas tareas formen parte de las medidas de reparación complementarias al acompañamiento psicológico, social, sanitario y jurídico previsto por la legislación vigente. Además, aclara que no será necesario crear nuevos organismos, ya que la implementación quedará a cargo de la autoridad que designe el Poder Ejecutivo, con posibilidad de articular acciones con municipios, hospitales, universidades y organizaciones especializadas.

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Fuente: Diputados bonaerenses

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