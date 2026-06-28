La discusión por las reelecciones indefinidas volvió a instalarse en la política bonaerense de cara a las elecciones de 2027.

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Mientras un sector del peronismo busca modificar la legislación vigente, el futuro de decenas de jefes comunales depende de una definición que, por ahora, no reúne los consensos necesarios en la Legislatura.

Con la ley actual, 80 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires no podrán postularse para un nuevo mandato consecutivo en 2027.

Según un relevamiento de Infobae, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco a fuerzas vecinales y uno a La Libertad Avanza.

La restricción surge de la ley impulsada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que limitó a dos los mandatos consecutivos de los intendentes. Una modificación aprobada en 2021 estableció que, para los jefes comunales, el primer período computable comenzó con los mandatos iniciados en 2019.

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Los principales impulsores de un cambio son los intendentes alineados con el gobernador Axel Kicillof, quienes sostienen que la prohibición limita el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencias tanto dentro del peronismo como en la oposición, lo que complica su tratamiento legislativo antes de los próximos comicios.

Fuente: Infobae

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