La Municipalidad de La Plata informó que destinará $43.580.000 para reparar los daños ocasionados durante la protesta encabezada el viernes por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que terminó con destrozos en el Palacio Municipal y enfrentamientos con la Policía.

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Según detalló la Comuna, las obras incluirán tareas de pintura, reposición de vidrios y blindex, reparación de puertas, carpintería, cielorrasos, molduras y vitrales del histórico Salón Dorado, además de otros sectores afectados del edificio.

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Tras los incidentes, el Ejecutivo local presentó una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad, y se constituyó como particular damnificado en la causa. Además, informó que 22 militantes fueron detenidos durante el operativo policial.

Desde el Municipio sostuvieron que la protesta estuvo vinculada al rechazo del MTE a un cambio en el sistema de contratación para tareas de mantenimiento urbano. Según la administración comunal, la organización buscaba mantener un convenio directo por alrededor de $90 millones mensuales, que será reemplazado por un proceso de licitación pública.

La Comuna también aseguró que durante los incidentes un vecino resultó herido por el impacto de una piedra que atravesó un vitral del Salón Dorado, mientras que seis efectivos de la Policía Bonaerense sufrieron lesiones en el operativo.

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Fuente: Dib

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