El Gobierno bonaerense envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para quienes desarrollan tareas mediante plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones laborales de repartidores y conductores de aplicaciones, incorporando mayores garantías de seguridad, cobertura y transparencia para una actividad que, hasta el momento, carece de una regulación específica.

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El proyecto crea un Plan Integral para Trabajadores de Plataformas Digitales y un Registro Provincial, en el que deberán inscribirse tanto las empresas como las personas que prestan servicios a través de estas aplicaciones. El objetivo es contar con información actualizada del sector y facilitar la implementación de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo.

Entre las principales obligaciones para las plataformas figura la contratación de seguros que cubran accidentes, asistencia médica, incapacidad y fallecimiento durante la jornada laboral. Asimismo, el Ministerio de Trabajo de la provincia será la autoridad encargada de controlar el cumplimiento de la norma, en coordinación con las áreas de Salud, Seguridad, Transporte, Gobierno y los 135 municipios bonaerenses.

La propuesta también incorpora una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad de los trabajadores. Entre ellas, prevé el desarrollo de una aplicación oficial con botón de pánico y emergencia sanitaria, programas de capacitación en seguridad vial y prevención de riesgos laborales, además de beneficios para la compra de cascos, indumentaria y otros elementos de protección personal.

Otro de los ejes del proyecto es la creación de paradores gratuitos para repartidores, donde podrán acceder a agua potable, sanitarios, espacios de descanso y resguardo mientras realizan sus tareas. A su vez, la iniciativa establece controles sobre los centros de distribución utilizados por las plataformas, conocidos como "tiendas invisibles", para verificar que cumplan con las condiciones laborales exigidas por la legislación.

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El texto también busca introducir mayor transparencia en el funcionamiento de las aplicaciones. En ese sentido, propone que las empresas informen los criterios utilizados por los algoritmos para asignar pedidos, calcular ingresos, establecer calificaciones o restringir cuentas, con el fin de evitar decisiones arbitrarias y brindar mayor previsibilidad a quienes trabajan mediante estas plataformas.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el proyecto procura actualizar la legislación frente al crecimiento del trabajo digital y garantizar un piso mínimo de derechos para miles de trabajadores que hoy desempeñan sus tareas a través de aplicaciones. Además, la iniciativa toma como referencia recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para adecuar las normas laborales a las nuevas modalidades de empleo.

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