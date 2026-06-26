El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico que comenzará a aplicarse a los consumos registrados desde el 1° de julio. La medida alcanza a los usuarios de las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, además de las más de 200 cooperativas eléctricas que prestan servicio en el interior bonaerense.

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La actualización fue aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, luego del recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Secretaría de Energía de la Nación mediante las Resoluciones 281 y 282/2026, que redefinieron aspectos del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Entre los cambios más importantes figura el incremento de la bonificación adicional extraordinaria para los usuarios alcanzados por el esquema de subsidios, que pasó del 10,67% al 11,97% sobre el consumo base subsidiado correspondiente a junio. Esa modificación obligó a recalcular los cuadros tarifarios que comenzarán a regir desde julio.

La resolución también contempla una actualización transitoria de distintos componentes que conforman el valor final del servicio, entre ellos el Valor Agregado de Distribución (VAD), el Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el Cargo de Transición Tarifaria (CTT), además de los cambios en el precio mayorista de la energía definidos por el Gobierno nacional.

El nuevo esquema impactará sobre usuarios residenciales, comerciales e industriales, aunque el efecto variará según la categoría tarifaria y el nivel de subsidios. Para los hogares sin subsidio (Nivel 1), el cargo fijo tendrá un incremento cercano al 5% y el cargo variable alrededor del 2%. En tanto, los usuarios de los niveles N2 y N3, que mantienen asistencia estatal, registrarán aumentos menores gracias a las bonificaciones previstas por el régimen nacional.

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De acuerdo con las estimaciones oficiales, el impacto promedio en las facturas residenciales rondará el 2,3%, aunque el monto final dependerá del consumo de cada usuario y de la categoría en la que se encuentre incluido.

El sistema de segmentación mantiene beneficios para los usuarios de los niveles N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), quienes reciben subsidios sobre un bloque determinado de consumo mensual. El excedente por encima de ese límite continúa abonándose al precio pleno. Además, se mantienen los beneficios para clubes de barrio, entidades de bien público, usuarios alcanzados por la tarifa social y quienes generan energía renovable e inyectan el excedente a la red eléctrica.

Con esta actualización, la Provincia busca adecuar los cuadros tarifarios a las modificaciones dispuestas a nivel nacional, manteniendo vigente el esquema de segmentación de subsidios mientras continúa el proceso de reorganización del sistema energético.

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