Un estremecedor episodio conmociona a la localidad bonaerense de Castelar, donde un joven de 24 años quedó detenido acusado de matar a su madre y enterrar sus restos en el patio de la casa en la que ambos residían. La investigación comenzó después de que el sospechoso confesara el hecho mientras permanecía arrestado por otra causa.

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El acusado, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, había sido detenido previamente tras un violento ataque contra su padre. Durante su permanencia bajo custodia, le contó a un amigo que también había matado a su madre. Esa revelación llegó a conocimiento de las autoridades y motivó una rápida intervención judicial.

Con esa información, la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Morón solicitó un allanamiento en la vivienda ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, en Castelar. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 5.

Al inspeccionar el inmueble, efectivos policiales encontraron el cuerpo de la mujer, identificada como Graciela Martínez, de 54 años, enterrado en el patio trasero y cubierto con bolsas de residuos. Tras el hallazgo, personal de Policía Científica y de Crimen Organizado realizó las pericias correspondientes para preservar y analizar las evidencias.

A partir del descubrimiento, Costa Martínez quedó formalmente imputado por el homicidio de su madre. Los investigadores buscan determinar la fecha exacta del asesinato, la mecánica del ataque y el tiempo que el cadáver permaneció oculto antes de ser encontrado.

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La causa continúa en plena etapa investigativa, con la toma de testimonios y el análisis de distintos elementos de prueba. El expediente está a cargo de la UFI N° 1 de Morón, mientras el acusado permanece detenido a disposición de la Justicia.

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