El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por temperaturas extremas en distintos puntos del país y advirtió que el intenso ingreso de aire polar puede generar efectos sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o preexistentes.

Ads

En la provincia de Buenos Aires, aunque la advertencia no alcanza a la totalidad del territorio, el ambiente frío continuará dominando el panorama durante los próximos días. Se esperan mínimas cercanas a los 0 °C en numerosas localidades del interior, donde también podrían registrarse heladas durante las primeras horas de la mañana.

En la Costa Atlántica bonaerense, ciudades como Mar del Plata, Miramar, Necochea, Villa Gesell, Pinamar y Monte Hermoso tendrán un fin de semana con temperaturas bajas y una sensación térmica reducida debido a la combinación del viento y la humedad. Si bien la influencia del mar modera los valores térmicos respecto del interior provincial, el ambiente seguirá siendo plenamente invernal.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones permanecerán estables durante el fin de semana, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado en buena parte de la costa. Recién durante los primeros días de la próxima semana podría registrarse un cambio en el tiempo con el avance de un nuevo sistema frontal.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, utilizar ropa de abrigo en capas, calefaccionar los ambientes de forma segura y prestar especial atención a las personas que integran los grupos de mayor riesgo, ya que este tipo de eventos meteorológicos puede afectar su salud.

Ads

Puede interesarte

Ads