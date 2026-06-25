El caso se remonta a la madrugada del 30 de noviembre de 2017, cuando la víctima y los imputados asistieron a una fiesta de cumpleaños en una quinta del partido de Villarino. Según la acusación, la joven fue llevada a una habitación donde habría sido atacada por el grupo.

Ads

Durante los alegatos, el fiscal de Delitos Sexuales, Marcelo Romero Jardín, pidió que los siete acusados sean condenados a 10 años de prisión. Sostuvo que, aunque solo dos de ellos habrían tenido acceso carnal, todos participaron activamente en el hecho y contribuyeron a su concreción.

“Todos los imputados eran conscientes de lo que sucedía y pretendían el resultado buscado”, afirmó el fiscal durante su exposición.

Puede interesarte

La acusación se apoyó en la figura de la coautoría funcional, que contempla la responsabilidad de quienes intervienen en distintas etapas de un delito y realizan aportes indispensables para su ejecución. Romero Jardín consideró que los acusados actuaron de manera coordinada, encerrando a la adolescente en una habitación oscura, rodeándola y amenazándola.

Según la reconstrucción presentada en el juicio, el ataque fue interrumpido cuando otra joven golpeó la puerta y advirtió que llamaría a la Policía. La falta de iluminación en el lugar impidió determinar con precisión quiénes concretaron el abuso sexual, por lo que la fiscalía planteó la responsabilidad conjunta de todos los imputados.

Ads

La querella fue más allá y pidió penas de 12 años de prisión para los acusados.

Por su parte, los abogados defensores solicitaron la absolución de sus representados. Durante el debate oral declararon testigos propuestos por todas las partes y se incorporaron diferentes pruebas reunidas durante la investigación.

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca dará a conocer la sentencia el próximo martes. Además, aún resta la realización de un segundo juicio vinculado al mismo hecho, en el que serán juzgados tres involucrados que eran menores de edad al momento del ataque y que deberán responder ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Ads

Fuente: Infobae