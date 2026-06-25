Un megaoperativo realizado en el sur del conurbano bonaerense permitió desarticular a “Los Paisas”, una organización narco dedicada a la comercialización de pasta base que operaba en Berazategui y Florencio Varela bajo un esquema de seguridad similar al de una estructura militar.

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Como resultado de seis allanamientos simultáneos, la Policía Bonaerense detuvo a siete sospechosos y secuestró más de 1.400 dosis de droga, armas de fuego, municiones, equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares.

Entre los elementos incautados se encontraron siete armas de fuego, incluida una ametralladora Halcón ML63, además de 1.495 dosis de pasta base listas para la venta, handys, cargadores, balanzas y otros elementos vinculados a la actividad narco.

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La investigación fue impulsada por la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Berazategui y coordinada por el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta. Los procedimientos se llevaron adelante en los sectores conocidos como Campo La Vasca, en El Pato, y El Basural, en Ingeniero Allan.

Según la pesquisa, la organización era liderada por dos ciudadanos paraguayos conocidos como “KP” y “El Patrón”, quienes se encargaban de la recaudación y custodia armada de los puntos de venta.

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Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el sofisticado esquema de seguridad que utilizaba la banda. Cada noche, alrededor de las 19, varios integrantes ingresaban a los predios con mochilas cargadas con droga, armas y equipos de comunicación.

La estructura asignaba funciones específicas a cada miembro. Algunos actuaban como “soldados” encargados de vigilar los accesos, identificar posibles infiltrados y controlar el movimiento de compradores. Otros custodiaban el perímetro y mantenían comunicación permanente mediante handys para alertar sobre cualquier situación sospechosa.

Una vez superados los distintos controles, los clientes podían acceder al sector donde operaban los líderes de la organización, protegidos por el anillo de seguridad montado alrededor de los puntos de venta.

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De acuerdo con la investigación, la actividad comenzaba en Campo La Vasca y se extendía hasta las 23. Luego, el grupo trasladaba armas y droga hacia El Basural, donde continuaban las operaciones durante la madrugada.

Las tareas de inteligencia incluyeron seguimientos encubiertos y relevamientos realizados junto a vecinos de la zona. Esto permitió confirmar la existencia de una organización criminal activa, armada y con una estructura jerárquica definida.

Los siete detenidos quedaron a disposición de la UFI N° 20 de Berazategui, que ahora deberá avanzar con la causa por comercialización de estupefacientes y definir la situación procesal de los acusados.

Fuente: Infobae