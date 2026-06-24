El 3° Festival de Invierno se desarrollará del 23 al 28 de julio en el Polideportivo Municipal de Santa Clara del Mar, con una programación que incluirá actividades recreativas, espectáculos y propuestas gastronómicas para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

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La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Mar Chiquita en conjunto con sectores productivos locales, en el marco de una agenda pensada para convocar a residentes y turistas.

En ese contexto, el delegado Fabián Jacquet encabezó una reunión de trabajo con emprendedores, gastronómicos y cerveceros para avanzar en la organización de esta tercera edición.

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Según se informó, el festival contará con un paseo de emprendedores con productos locales, un sector gastronómico con diversas opciones, shows en vivo y actividades para todas las edades.

El evento se consolida como una de las propuestas más convocantes del receso invernal en la región, con una programación que se extenderá durante seis días y que año a año reúne a miles de visitantes.

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