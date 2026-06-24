mar chiiquita

Llega una nueva edición del Festival de Invierno a Santa Clara del Mar
Se realizará del 23 al 28 de julio en el Polideportivo Municipal, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.
Se realizará del 23 al 28 de julio en el Polideportivo Municipal, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.
En el acto en General Pirán acompañado por el delegado Horacio Ferreyra, el intendente confirmó que en el próximo aniversario de la localidad (16 de febrero) "será inaugurado el Estadio Armando Echevarría".