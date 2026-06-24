Miles de usuarios amanecieron este miércoles sin energía eléctrica en distintos puntos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de las bajas temperaturas que afectan a la región.

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El pico de afectados superó los 33.000 usuarios durante las primeras horas de la mañana.

Según datos oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la mayor parte de los damnificados se concentró en el partido de Avellaneda, aunque también se registraron interrupciones del servicio en Lanús y Florencio Varela.

Las localidades más afectadas fueron Avellaneda, Gerli, Piñeyro, Sarandí y Dock Sud. En Florencio Varela, los inconvenientes estuvieron vinculados a problemas en la subestación Bosques.

Con el correr de las horas comenzó la normalización parcial del servicio.

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De acuerdo con la información difundida por el organismo regulador, cerca de las 8 la cantidad de usuarios sin suministro había descendido a unos 21.000 hogares.

Por su parte, Edesur reconoció la falla a través de sus redes sociales y explicó que el problema se originó en su red de distribución.

"Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda. Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas", indicó la compañía.

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El apagón ocurrió en una de las jornadas más frías de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 12°C en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones significativas.

La combinación de bajas temperaturas y la interrupción del suministro eléctrico generó complicaciones para miles de familias que dependían de sistemas eléctricos de calefacción durante las primeras horas del día.

Fuente: Dib