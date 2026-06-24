La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de ocho nuevos parques solares en distintos municipios, con cinco obras en ejecución y tres en proceso de licitación, en el marco del Plan de Generación Distribuida Solar orientado a mejorar el suministro eléctrico en zonas con restricciones.

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Las iniciativas son impulsadas por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto al Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).

Actualmente, los proyectos en marcha se desarrollan en Alberti, 16 de Julio (Azul), Pehuen-Có (Coronel Rosales), Pipinas (Punta Indio) y San Cayetano. En los casos de San Cayetano y Pehuen-Có, las obras incorporan sistemas de almacenamiento con baterías para optimizar la respuesta de la red y atender demandas específicas.

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En conjunto, estos cinco parques sumarán una potencia de 3,5 MW y 2.900 kWh de almacenamiento, lo que permitirá ampliar la disponibilidad energética en localidades con limitaciones de abastecimiento y acompañar el crecimiento de las comunidades.

A su vez, se encuentran en proceso de licitación nuevos parques en Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano), que también incluirán sistemas de generación y almacenamiento para reforzar redes eléctricas con alta demanda o ubicadas en punta de línea.

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El plan apunta a brindar soluciones sustentables en zonas donde el sistema eléctrico presenta mayores dificultades, especialmente en los extremos de la red, donde cualquier falla impacta directamente en el suministro.

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Con la puesta en funcionamiento de estas instalaciones prevista para 2027, la provincia alcanzará un total de 34 parques solares operativos y una potencia instalada de 12 MWp, consolidando uno de los programas de generación distribuida más importantes del país.

En total, los desarrollos generarán unos 21.000 MWh anuales, equivalentes al consumo de aproximadamente 7000 hogares, y permitirán evitar la emisión de más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

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