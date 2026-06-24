Un hombre de 42 años permanece internado en grave estado luego de haber sido encontrado con heridas de arma blanca durante la madrugada del martes en la ciudad de La Plata. El caso es investigado por la Justicia, que busca reconstruir lo sucedido y establecer el origen del ataque.

Ads

El episodio se conoció luego de un llamado al servicio de emergencias que alertó sobre una persona lesionada en el barrio Altos de San Lorenzo. Sin embargo, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar señalado no encontraron evidencias que permitieran esclarecer lo ocurrido.

Minutos más tarde, los investigadores tomaron conocimiento de que un hombre había ingresado de urgencia al Hospital San Martín con múltiples cortes en la zona abdominal y en una de sus piernas.

Según trascendió, la víctima se presentó por sus propios medios en la vivienda de una expareja para pedir ayuda. La mujer relató que el hombre llegó herido y le manifestó haber sido atacado durante un presunto robo ocurrido en la vía pública.

Ads

Ante la gravedad de las lesiones, familiares lo trasladaron rápidamente al centro asistencial platense, donde quedó internado bajo cuidados intensivos. Su delicado estado de salud impidió hasta el momento que pudiera brindar una declaración formal sobre lo sucedido.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que trabaja sobre distintas hipótesis. Entre las posibilidades que se analizan figuran un intento de robo, una discusión previa o algún otro episodio de violencia que aún no fue esclarecido.

Mientras tanto, los pesquisas realizan relevamientos en la zona, analizan imágenes de cámaras de seguridad y toman testimonios que permitan reconstruir los movimientos de la víctima antes del ataque.

Ads

El avance de la causa dependerá en gran parte de la evolución del hombre herido, cuyo testimonio podría resultar clave para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.