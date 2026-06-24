La primera sesión ordinaria del año en el Senado de la Provincia de Buenos Aires se vio atravesada por un fuerte cruce reglamentario en el recinto entre la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Verónica Magario, y el jefe del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni.

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El episodio se produjo en el marco de una discusión sobre el tratamiento de licencias extraordinarias de los senadores Florencia Saintout, Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela, lo que derivó en cuestionamientos sobre el funcionamiento administrativo del cuerpo legislativo.

Durante su intervención, Berni objetó el procedimiento y puso en duda la conformación del Senado al señalar dificultades para establecer el número de legisladores habilitados para sesionar, lo que generó la respuesta de Magario en su rol institucional.

“Señora presidente, la verdad es que estoy un poco mareado, ya no sé ni cuántos senadores somos…”, interrumpió Berni y agregó: “Podemos aprovechar para votar y poner en orden todo este gran desorden que se armó”.

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“No corresponde que conteste yo”, intervino la vicepresidente, a lo que Berni la desafió señalando que “estaría bueno que intervenga, porque la vedad es que ya perdí la cuenta pero bueno, no importa”.

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Posteriormente, el cuerpo procedió a votar la renovación de licencias de Saintout y Katopodis, mientras que se informó que la licencia de Valenzuela había concluido automáticamente el 10 de junio, por lo que no requirió nueva votación.

El planteo del senador fue finalmente rechazado por la mayoría del recinto, tras una moción que no prosperó, en un contexto de debate reglamentario que expuso diferencias internas en el oficialismo bonaerense.

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El episodio se enmarca en un escenario de tensiones políticas dentro del Senado provincial, en el que persisten disputas por la organización interna y el reparto de espacios de poder en las comisiones legislativas.

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